Словения предложила убежище сбежавшей из сборной Белоруссии спортсменке

Премьер-министр Словении Янис Янша пригласил в страну белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину.

«Кристина, добро пожаловать в Словению!» – заявил Янша в твиттере.

Ранее Тимановская заявила, что не собирается возвращаться в Белоруссию, так как опасается за свою безопасность, и собирается просить убежища в Австрии или Германии. Находясь в токийском аэропорту «Ханэда», откуда ее хотели отправить домой, спортсменка обратилась в японскую полицию за помощью. Ей была предоставлена защита и возможность общаться с представителями Международного олимпийского комитета (МОК). В МОК пообещали обсудить произошедшее с властями и принять решение о дальнейших шагах в отношении белорусской спортсменки.

Тимановская оказалась в центре скандала после критики в адрес тренерского штаба сборной страны. Поводом стало решение включить спортсмену без предупреждения в состав эстафеты 4 по 400 метров вместо другой бегуньи, которая не смогла приехать в Токио из-за отсутствия допинг-теста. Тимановская назвала это «косяками» начальства и сказала, что была заявлена на Олимпиаду для участия в забегах на 100 и 200 метров, а 400 – это не её дистанция.

После критических замечаний Национальный комитет Белоруссии отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки», и решил отправить ее домой.

Позже стало известно, что Тимановская попросила политического убежища в Польше. Спортсменка встретилась с консулом и в среду намерена вылететь в Варшаву, сообщил глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 02.08.21

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