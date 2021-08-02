Белоруска Тимановская станет беженкой в Польше

Легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Она уже встретилась с консулом и в среду вылетит в Варшаву, рассказал глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. В Токио Кристина останется до среды – предположительно, в среду она вылетает в Варшаву», – цитирует его «Газета.Ru».

Опейкин добавил, что со спортсменкой работают спортивные юристы. Они подготовят жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и Международный олимпийский комитет в интересах Тимановской.

По данным издания, муж легкоатлетки тоже покинул Белоруссию, вылетел на Украину.

Главный тренер белорусской сборной по легкой атлетике заявил, что Тимановская с самого приезда в Японию держалась обособленно. Он предположил, что спортсменка заранее подготовила демарш, передает телеканал ОНТ.

Напомним, Тимановская пожаловалась в соцсети, что ее заявили на эстафету 4х400, хотя она бегает только короткие дистанции. И спортивное руководство не заручилось ее согласием, прежде чем принимать решение. МОК потребовал полный отчет об инциденте. Белорусская сторона осудила поступок спортсменки.

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