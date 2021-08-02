МОК – о скандале с белорусской спортсменкой в Токио: «О санкциях к Минску говорить рано»

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявившей о попытке насильно вывезти ее из Японии на родину. Как заявил официальный представитель организации Марк Адамс, МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Белоруссии с требованием дать объяснения по сложившейся ситуации и не будет применять санкции к НОК страны, пока не получит все сведения.

«Мы запросили их (Национальный олимпийский комитет Белоруссии. – прим. ред.) предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия», – цитирует Адамса ТАСС. «Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего», – подчеркнул он.

Представитель МОК также сообщил, что к делу Тимановской подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в организации.

Несколько дней назад Тимановская публично раскритиковала руководство белорусского спорта за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров, хотя она приехала на Игры для участия в забегах на 200 метров. Соответствующее видеобращение она выложила в соцсети. Спортсменка объяснила ситуацию тем, что две ее коллеги, которые должны были бежать эту эстафету, были отстранены от Олимпиады из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб. По ее словам, чиновники пытаются за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Накануне стало известно, что НОК Белоруссии исключил Тимановскую из команды, отозвав ее с соревнований. Решение о прекращении выступления спортсменки на ОИ принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием», говорится в телеграм-канале НОК. После этого оппозиционный Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Сообщалось, что 1 августа Тимановская отказалась от посадки в самолет, заявив, что ее доставили к самолету против ее воли, и обратилась за помощью.

Позже спортсменка заявила, что будет просить политического убежища в Европе. Чехия уже предложила визу белорусской легкоатлетке. В интервью японскому телеканалу Asahi белорусская спортсменка сообщила, что находится в безопасном месте.

По словам Адамса, спортсменка провела ночь в отеле в аэропорту Токио. Представители МОК уже побеседовали с ней, уточнил он.

Токио, Наталья Петрова

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