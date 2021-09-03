Роман Жданов принес России золото на Паралимпиаде и рекорд по числу медалей

Пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на спине на дистанции 50 м на Паралимпиаде в Токио. Его медаль стала 103-й в копилке сборной из России – благодаря ей Россия установила новый рекорд достижений на Паралимпийских играх.

Медаль в плавании в классе S4 стала третьей высшей наградой для Жданова на Играх в Токио. В его личной копилке еще и две бронзы.

В 10-й день Паралимпиады российские пловцы завоевали еще две медали. Виктория Ищиулова стала серебряным призером в плавании баттерфляем на дистанции 100 м в классе S8. Роман Макаров принес команде бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения. Его награда стала 104-й в копилке.

А Леонид Крылов завоевал первую награду в соревнованиях на байдарке: серебро в классе KL3.

Атлеты 3 сентября принесли российской сборной три серебра. Александр Работницкий – в беге на 1,5 км в классе T20, Александра Могучая – в прыжках в длину в классе T47. Алексей Кузнецов стал вторым в метании копья в классе F54.

В активе российских паралимпийцев сейчас 33 золота, 28 серебряных и 43 бронзовые медали. Предыдущий рекорд по числу завоеванных медалей Россия установила в Лондоне. Из 102 наград 36 были золотыми, 38 – серебряными, а 28 – бронзовыми.

Токио, Наталья Рязанова

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