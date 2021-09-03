Новый золотой рекорд: российские пловцы стали лучшими в эстафете на Паралимпиаде

Российские пловцы выиграли золото Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 м Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев преодолели дистанцию за 4 минуты 6,59 сек, установив новый мировой рекорд.

Серебро взяли австралийские пловцы, уставив россиянам 1,11 сек, бронзовые медали у сборной Италии (+4,61 сек).

Надо отметить, что Андрей Калина стал трехкратным чемпионом Игр в Токио, а для Мозгового и Николаева сегодняшнее золото стало вторым.

Напомним, ранее 3 сентября золотую награду в актив российской команды принес пловец Роман Жданов. Он стал лучшим в плавании на спине на дистанции 50 м.

В 10-й соревновательный день российские паралимпийцы завоевали пять серебряных медалей и одну бронзу.

Обладателями серебра стали Виктория Ищиулова (плавание баттерфляем на дистанции 100 м), Леонид Крылов (соревнования на байдарке), Александр Работницкий (бег на 1,5 км), Александра Могучая (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья). Бронзовую медаль завоевал пловец Роман Макаров (100 м вольным стилем).

Сборная России остается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. На счету россиян 106 медалей – 34 золотых, 29 серебряных и 43 бронзовых. Первое место сохраняет сборная Китая (181 медаль), на втором – Великобритания (108 медалей).

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 03.09.21

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