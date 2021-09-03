Американцы опередили сборную России в медальном зачете Паралимпиады

По итогам соревновательного дня Паралимпиады в Токио сборная России в медальном зачете опустилась на четвертое место, пропустив вперед команду США. У американцев оказалось преимущество по числу серебряных медалей.

Всего в активе команды РФ 107 медалей, в том числе 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых, у сборной США – 92 награды, среди которых 34 высшего достоинства, 34 серебряные и 24 – бронзовые. На втором месте Великобритания (111 медалей), на первом – Китай (183 награды).

Сегодня российские спортсмены выиграли две золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали, установив новый рекорд по общему числу наград за все время выступлений на Паралимпиадах.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 03.09.21

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