ОКР намерен добиться полного ответа по судейству в гимнастике на ОИ

Олимпийский комитет России остался недоволен ответом Международной федерации художественной гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх. Первый вице-президент FIG Василий Титов от лица российской команды дополнительно опротестовал результат работы судей.

Олимпийская команда ОКР еще 8 августа запросила видеоанализ выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях. Вместо перечня отметок и ошибок FIG прислала письмо с общими фразами, рассказал глава делегации сборной на Играх Андрей Конокотин.

«Полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы. В документе, полученном сейчас, также нет информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей», – говорится в заявлении Конокотина, опубликованном на сайте ОКР.

Он отметил, что во время ОИ судьям понадобилось семь минут, чтобы принять решение. Хотя в их распоряжении самое современное оборудование и программа для подсчета оценок.

«В общих интересах обеспечить проведение открытой, прозрачной экспертизы ситуации, вызвавшей столь масштабный резонанс. В каждой бригаде арбитров есть своя оценка, которая вычисляется на бумаге и фиксируется. Эти подсчеты хотелось бы посмотреть», – сказал глава российской делегации на Олимпиаде.

Первый вице-президент FIG Василий Титов вновь оспорил результаты судейства от имени российской команды. Его обращение должен будет рассмотреть Исполкомом организации.

Напомним, работа судей во время соревнований по художественной гимнастике на ОИ вызвала шквал возмущения и вопросов. FIG заявила, что члены жюри отобраны со всей тщательностью, а судейство было справедливым и непредвзятым.

Москва, Наталья Рязанова

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