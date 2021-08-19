FIG назвал справедливым судейство соревнований гимнасток на ОИ

Судейство на Олимпиаде в Токио было справедливым, а судейский коллектив непредвзятым. К такому выводу пришел технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) после проверки оценок судей, следует из заявления организации.

Комитет изучил все компоненты оценок, выставленных во время индивидуальных и групповых соревнований гимнасток. В организации отметили, что олимпийских судей отбирают по строгим критериям, и FIG довольна их работой.

«В составе судейской бригады не было выявлено никаких предубеждений или нарушений. Рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на ОИ являются справедливыми и беспристрастными», – говорится в заявлении.

Сотрудники федерации узнали, что после Олимпиады некоторые члены жюри получали угрозы и послания от хейтеров. FIG назвала неприемлемыми подобные попытки дестабилизировать судей.

Напомним, спортивные фанаты и многие члены спортивного сообщества в России остались недовольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Россиянки впервые за 20 лет не смогли завоевать золото. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала подобную работу судей позором.

Лозанна, Наталья Рязанова

Лозанна. Другие новости 16.08.21

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