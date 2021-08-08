Россиянки упустили золото в художественной гимнастике на ОИ впервые с 2000 года

Российские гимнастки заняли второе место в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Впервые с 2000 года сборная России осталась без золота по гимнастике в индивидуальном и групповом многоборье.

Серебряными призерами ОИ стали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.

Команда гимнасток оказалась на втором месте уже после квалификации. По результатам соревнований они набрали 90,400 балла. Команда подала два протеста на судейство, но один был отклонен. По второму россиянкам добавили только 0,300 балла, и в сумме получилась оценка в 90,700 балла. Золото получила команда Болгарии с 92,100 балла.

Накануне еще одно серебро российской сборной принесли волейболисты Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. В решающем матче команда из России уступила французам и заняла второе место.

Общее число олимпийских медалей у российской сборной достигло 70, а Россия заняла пятую строчку в общекомандном зачете. 20 наград золотые, 27 серебряные и 23 бронзовые.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 07.08.21

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