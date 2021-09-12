Путин призвал обнародовать судейские протоколы по художественной гимнастике на ОИ

Протоколы выставления оценок на Олимпийских играх не должны быть засекречены, считает президент РФ Владимир Путин. Он призвал обнародовать документ, на основе которого российские гимнастки остались без золотых медалей.

«Надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы и в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не военные учения какие-то – почему не показать?» – сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Во время встречи с призерами токийской Олимпиады Путин почеркнул, что члены российской сборной по художественной гимнастике для всей страны остаются «первыми, золотыми». И все заслуживают восхищение.

Напомним, волну возмущения вызвало решение судей во время соревнований по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Российские спортсменки впервые за 20 лет. Олимпийский комитет России остался недоволен ответом Международной федерации художественной гимнастики, который назвал работу судей справедливой.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.09.21

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