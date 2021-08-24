В Токио стартовала Паралимпиада на фоне протестов и первого случая заражения среди спортсменов

В Токио стартовала церемония открытия летних Паралимпийских игр. За несколько дней до этого в японской столице начались акции протестов. Демонстранты требуют отменить соревнования из-за риска распространения коронавирусной инфекции. В местных больницах не хватает мест для новых зараженных. В паралимпийской деревне также выявили первый случай Covid-19.

Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В Играх принимают участие 4400 спортсменов из 162 стран, в том числе 241 атлет из России. Наша команда представлена в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Игр. Всего на соревнованиях разыграют 539 комплектов наград.

За несколько дней до начала Паралимпиады в Токио начались акции протестов, передает РИА «Новости». Активисты требуют отменить соревнования, происходят стычки с полицией. Митингующие скандируют: «Международный паралимпийский комитет убирайся! Отмените Паралимпиаду!".

Сегодня за несколько часов до открытия подходы к месту около Олимпийского комитета Японии, где запланирован митинг против Паралимпийских игр, и к Национальному стадиону были перекрыты полицией. Пройти можно только тем, у кого есть пропуск на церемонию.

Тем временем, в паралимпийской деревне в Токио был выявлен первый случай заражения спортсмена коронавирусом. Заболевшего отправили на двухнедельный карантин, сообщила пресс-секретарь оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая.

«Ожидали, что в деревне будет зафиксировано некое количество положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Этот человек уже изолирован. Теперь нам надо установить то, с кем он контактировал. Мы не можем сказать, что риск будет нулевым, но можем его минимизировать в соответствии с протоколами Игр», – прокомментировала Такая.

В последние недели в Японии наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Почти ежедневно Токио обновляет антирекорды по новым заражениям и по числу тяжелых случаев протекания болезни. При этом японская столица испытывает острую нехватку больничных коек для пациентов с Covid-19.

Токио, Зоя Осколкова

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