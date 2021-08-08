Россиянки завоевали серебро в гандболе в последний день Олимпиады

Российская команда по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр. В финальном матче спортсменки из России уступили соперницам из Франции со счетом 25:30.

Серебряные олимпийские медали домой увезут россиянки Виктория Калинина, Анна Седойкина, Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова, Ольга Фомина, Владлена Бобровникова, Полина Ведехина, Анна Вяхирева, Елена Михайличенко, Антонина Скоробогатченко, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Ксения Макеева и Анна Сень.

В последний день Олимпиады разыгрывали 13 комплектов медалей, но российская сборная участвовала в розыгрыше только четырех.

По итогам Игр Россия заняла пятое место по количеству медалей. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград, а всего 71. Победителями Олимпиады стали США, собрав 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 08.08.21

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