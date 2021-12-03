На Олимпиаде без зрителей удалось сэкономить более миллиарда долларов

Из-за отсутствия зрителей бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио удалось сократить почти на 1,3 млрд долларов. Об этом пишет газета Yomiuri.

В первую очередь организаторы смогли сэкономить на персонале, который занят досмотром болельщиков, измерением температуры и прочего. К тому же значительно сократились расходы на регулирование температуры в помещениях и другие приспособления, предназначенные для обеспечения комфорта зрителей.

«Расходы на Олимпиаду, рассчитанные в 2019 году, оценивались в 1,35 трлн иен (11,9 млрд долларов). Но соревнования откладывались на год из-за коронавируса. Из-за специальных антиковидных мер бюджет увеличился до 1,64 трлн иен (14,4 млрд) долларов», – пишет издание.

При этом до принятия решения о проведении Игр без зрителей было продано билетов почти на 795 млн долларов, однако эти деньги пришлось вернуть. Таким образом, экономия компенсировала потери от продажи билетов.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

Токио, Зоя Осколкова

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