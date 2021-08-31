Челябинская пловчиха завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр

Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня челябинка победила по итогам заплыва на дистанции 200 метров в комплексном плавании в классе SM14.

Напомним, 25 августа Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд. Это была первая золотая медаль сборной России на Паралимпиаде.

27 августа челябинка стала лучшей в финальной заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. Всего 26-летняя пловчиха заявлена на выступление на 6 дистанциях Паралимпийских игр.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.08.21

Без объятий и рукопожатий: от чего южноуральцы отказались из-за ковида на работе. / Финансовое состояния предприятий Южного Урала восстанавливается, но бизнес не спешит рисковать. / Эксперты заметили снижение цен на жилье впервые за год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»