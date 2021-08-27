Челябинка Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Челябинка Валерия Шабалина стала дважды чемпионкой Паралимпийских игр в Токио.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинская пловчиха Валерия Шабалина стала первой в финальной заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем.

Ранее Валерия показала лучшее время на предварительном этапе, преодолев дистанцию за 2 минуты 9,55 секунды.

В финале челябинка опередила рекордсменку мира Британи Ферт из Великобритании. С результатом 2 минуты 3,71 секунды Валерия Шабалина завоевала золотую медаль.

Это второе «золото» Валерии на Паралимпиаде в Токио. Ранее она стала первой на дистанции 100 метров баттерфляем, установив новый мировой рекорд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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