Сборная России завоевала на Паралимпиаде еще два золота, серебро и бронзу

Российская команда завоевала еще два золота, серебро и бронзу Паралимпийских игр.

Анастасия Гонтарь выиграла золотую награду в плавании на дистанции 50 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 27,38 сек.

Роман Жданов взял золотую медаль на дистанции 50 м брассом. Спортсмен проплыл пятидесятиметровку со временем 46,49 сек. – это новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Эфрему Морелли (47,49 сек.).

Вторую бронзу в копилку России принесла Дарья Пикалова, выиграв третье место в баттерфляе в классе S13 на дистанции 100 метров.

Первую серебряную медаль для российской сборной завоевал Андрей Николаев на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S8. Это шестая медаль сборной России на Паралимпиаде. Наша команда находится на третьем месте в командном зачете, уступая Китаю и Австралии.

Как сообщал «Новый День», золото также выиграла Валерия Шабалина в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Пловец Владимир Даниленко завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине.

Паралимпиада продлится в столице Японии до 5 сентября. Из-за актиковидных ограничений соревнования проходят при пустых трибунах.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 25.08.21

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