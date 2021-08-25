Челябинка завоевала «золото» Паралимпийских игр с новым мировым рекордом

Челябинка стала чемпионкой Паралимпийских игр, установив новый мировой рекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио среди лиц с интеллектуальными нарушениями в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

Выступала на этих соревнованиях спортсменка из Челябинка более чем уверенно. Уже на предварительном этапе она показала лучшее время, обновив рекорд Паралимпийских игр.

В финале Валерия Шабалина улучшила свой результат, проплыв стометровку со временем 1 минута 03,59 секунды. Это новый мировой рекорд. Предыдущий также принадлежал Валерии: в 2019 году на чемпионате мира в Лондоне она проплыла дистанцию с итоговым результатом 1.03,68.

Впереди у 26-летней пловчихи выступление еще на пяти дистанциях Паралимпийских игр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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