Челябинец принес России пятнадцатую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Челябинец Дмитрий Черняев установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Черняев из Челябинска стал первым в финальном заплыве на 100 метров брассом.

Челябинец преодолел дистанцию за 1 минуту 31,96 секунды, установив таким образом новый мировой рекорд. Своих ближайших соперников он обогнал на 4 секунды.

Медаль, завоеванная Дмитрием Черняевым, стала 15-й в копилке сборной России. Напомним, еще два золота россиянам принесла челябинка Валерия Шабалина, став чемпионкой Паралимпиады в Токио на дистанциях 100 метров баттерфляем (также установив мировой рекорд) и 200 метров вольным стилем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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