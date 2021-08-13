Кабмин России утвердил вознаграждения за медали на ОИ в Токио

Правительство России утвердил вознаграждения для призеров Олимпиады в Токио. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Согласно документу, победители ОИ получат 4 млн рублей, обладатели серебряных медалей – 2,5 млн рублей, а бронзовые призеры – 1,7 млн рублей.
Такие же денежные поощрения предусмотрены призерам летних Паралимпийских игр, которые начнутся 23 августа.
Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения, сообщается на сайте кабмина. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.
Напомним, российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада должна была состояться прошлым летом, но ее перенесли на год из-за пандемии.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 13.08.21
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