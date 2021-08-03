В Северной Македонии бушуют лесные пожары

Власти Северной Македонии ввели запрет на передвижение граждан через лесные массивы на всей территории страны с целью защиты их безопасности и предотвращения новых возгораний. Решение вызвано сложной обстановкой с лесными пожарами.

Вчера вечером огонь подошел вплотную к жилым домам города Кочани на северо-востоке страны. Совместными силами пожарных расчетов и местных жителей к утру вторника пожар удалось локализовать.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что на помощь гражданам готова прийти авиация. У страны есть два вертолета, способных участвовать в тушении пожаров в дневное время. Сегодня свою помощь должны предоставить соседние Сербия и Болгария.

«Утром мы ожидаем помощи от соседей, президент Пендаровски уже переговорил с президентом Болгарии Радевым, а я связался с президентом Сербии Вучичем и премьер-министром Болгарии Яневым. Мы внимательно следим за ситуацией, никакой паники, всё под контролем, большинство пожаров локализованы», – сообщил премьер-министр.

Стоит отметить, что сильные лесные пожары зафиксированы на территории ряда балканских государств – в Хорватии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине.

Скопье, Кирилл Борщев

Скопье. Другие новости 02.08.21

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