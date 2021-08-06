Россия отказывается от сотрудничества с новым Верховным представителем по Боснии и Герцеговине

Россия не планирует сотрудничать с новым Верховным представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристианом Шмидтом. Об этом заявил посол РФ в БиГ Игорь Калабухов в интервью сараевскому порталу Klix.ba, которое цитирует «Балканист.ру». По словам дипломата, Москва не считает это назначение правомочным в понимании статьи 7 Устава Организации объединенных наций.

Российский дипломат сравнил должность Верховного представителя по БиГ с назойливым опекуном взрослого человека. «Представьте, что вам 10 лет, и вас, помимо родителей, воспитывает некий дядя. Вам 20 лет, но дядя всё ещё здесь. Вам 30 лет, у вас есть семья, но дядюшка вам говорит: вы неправильно воспитываете детей, вы мало зарабатываете (ниже европейского стандарта), вы слишком много курите (это не соответствует нормам снижения выбросов углекислого газа), вы не экономите электроэнергию и газ (что там с энергопакетами?)… Что бы вы сказали такому дяде? Так почему бы вам не сказать то же самое Верховному представителю, который в течение 26 лет является центром принятия стратегических решений в БиГ, и конца этому пока не видно», – сказал Калабухов.

По его мнению, так происходит потому, что многие в БиГ считают, что Верховный представитель находится на их стороне. «Но такой подход – путь к атрофии мысли и атрофии воли», – подчеркнул посол РФ в БиГ.

Дипломат отметил, что для стабильного развития Боснии и Герцеговины необходимо устранить внешнее влияние на ситуацию в стране и организовать открытый и мирный диалог внутри БиГ с участием государствообразующих народов и всех граждан страны «Народы БиГ должны сами развивать такие формы сосуществования, которые соответствуют их сознательному пониманию истории, менталитета и особенностей друг друга. Это единственная гарантия будущего Боснии и Герцеговины», – выразил уверенность посол России.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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