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Понедельник, 16 августа 2021, 19:22 мск

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Премьер-министр Словении: Хаос в Афганистане – самый крупный позор и провал НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Глава правительства Словении Янез Янша назвал «символом конца эпохи» захват власти в Афганистане экстремистским движением «Талибан» (* запрещено в РФ). По его словам, это событие стало самым крупным позором и провалом Североатлантического альянса.

«Хаос в Афганистане и сдача «Tалибану»* современного оружия для 300 000 человек – самое крупное поражение НАТО в истории на сегодняшний день. Как часть Альянса мы несём за это общую ответственность. Оставлять афганских союзников на произвол террористов – позорный поступок. Всё происходящее – символ конца эпохи», – заявил Янша в своей публикации в твиттере.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 16.08.21

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