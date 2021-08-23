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Понедельник, 23 августа 2021, 18:38 мск

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Лавров обсудит в Будапеште снятие ограничений на поездки граждан

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить в Будапеште снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня с.г. возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – пояснили в МИД России.

Визит министра иностранных дел РФ в Будапешт запланирован на завтра, 24 августа.

Москва, Светлана Антонова

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