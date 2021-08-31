ЕС закрыл границу для жителей Черногории, Северной Македонии и Косово

Европейский союз запретил въезд на свою территорию жителям пяти государств, в том числе Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово, которые лишены статуса ковид-безопасных, передает «Балканист.ру».

Между тем участники Евросоюза смогут самостоятельно решать, открывать ли границу для привитых от коронавируса граждан, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Напомним, в июне текущего года с началом туристического сезона Брюссель отменил ограничительные меры на поездки в ЕС для стран западно-балканского региона. Свободно посещать территорию ЕС по-прежнему могут граждане Сербии, Боснии и Герцеговины и Албании.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 30.08.21

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