Албания ужесточает правила въезда для туристов

Правительство Албании объявило об ужесточении правил въезда в страну в связи с ухудшением коронавирусной ситуации. С 6 сентября при прохождении пограничного контроля иностранные туристы должны будут предъявить документы, свидетельствующие об отсутствии заражения covid-19, передает «Балканист.ру».

В частности, потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, экспресс-исследование на антиген, проведенное в течение 48 часов до въезда, либо справка о перенесенном за последние полгода заболевании, вызванном коронавирусом, либо сертификат о вакцинации (после получения второго компонента должно пройти не менее 14 дней). Справки должны быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта.

Новые правила распространяются также на транзитных туристов. Исключение составляют только дети до шести лет.

В связи с ухудшением коронавирусной ситуации власти Албании усилили ограничительные меры. С 1 сентября будет продлено действие комендантского часа с 23 часов (ранее – в полночь) до 6 часов утра. Обязательным остается ношение масок в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф.

Издание напоминает, что в Албании одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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