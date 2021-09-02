В Болгарии назначена дата президентских выборов

Парламент Болгарии назначил президентские выборы на 14 ноября 2021 года. Решение было принято без обсуждения. За проголосовали 152 депутата и 25 – воздержались, передает портал bnr.bg.

Как отмечает «Балканист.ру», в июле в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу в них одержала партия Слави Трифонова «Есть такой народ». 10 августа стало известно, что она не станет выносить на голосование свой вариант состава кабинета министров. Занявшая второе место коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил также вернула президенту страны Румену Радеву мандат на право формирования правительства.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 01.09.21

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