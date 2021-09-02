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Четверг, 2 сентября 2021, 14:08 мск

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В Болгарии назначена дата президентских выборов

Фото: Pixabay

Парламент Болгарии назначил президентские выборы на 14 ноября 2021 года. Решение было принято без обсуждения. За проголосовали 152 депутата и 25 – воздержались, передает портал bnr.bg.

Как отмечает «Балканист.ру», в июле в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу в них одержала партия Слави Трифонова «Есть такой народ». 10 августа стало известно, что она не станет выносить на голосование свой вариант состава кабинета министров. Занявшая второе место коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил также вернула президенту страны Румену Радеву мандат на право формирования правительства.

София, служба информации РИА «Новый День»

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