Последний диктатор Европы: президент Черногории теряет власть и провоцирует напряженность на Балканах

Президент Черногории Мило Джуканович, которого называют последним диктатором Европы, пытается сохранить власть, провоцируя новую напряженность на Балканах. Об этом пишет в статье для «Независимой газеты» основатель проекта «Балканист.ру», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, режим Джукановича переживает последние дни.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта полностью:

В старой столице Черногории Цетинье состоялась интронизация черногорско-приморского митрополита Иоанникия, которая прошла в режиме фактической спецоперации. Иоанникия вместе с патриархом Сербским Порфирием доставили на вертолете в сопровождении группы спецназа из столицы страны Подгорицы. По мнению черногорского политика, лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича, патриарх бы «в Кабуле рисковал меньше, чем в Цетинье». Это связано с масштабными провокациями, заранее спланированными и подготовленными партией пока еще действующего президента страны Мило Джукановича – настоящего политического долгожителя и последнего диктатора Европы.

История противостояния Джукановича с Сербской православной церковью, начавшаяся несколько лет назад, стала последней каплей в плане кредита доверия к нему граждан. Искусно подстраивающийся под переменчивые ветра балканской политики, за 34 года пребывания у власти Мило примерял множество масок – от «последнего коммуниста Югославии» и «великосербского» националиста, воевавшего с хорватами, до пионера евро-атлантической интеграции и главного лоббиста присоединения Черногории к НАТО. Последняя же роль борца с сербскими святынями оказалась наименее понятой в массе своей очень религиозными черногорцами. Следствием чего стали проигрыш его партии на последних парламентских выборах и формирование впервые за всю новейшую историю Черногории оппозиционного президенту правительства.

Новый премьер-министр Здравко Кривокапич, в прошлом профессор местного университета, оказался откровенно слабым политиком, не способным бороться с режимом Джукановича. Правительственная коалиция, его выдвинувшая, состоит из просербских политиков «Демократического фронта», партии харизматичного албанца, курирующего силовой блок в статусе вице-премьера, Дритана Абазовича и старых демократов Алексы Бечича, занявшего пост председателя парламента. За год, прошедший с парламентских выборов 30 августа, очевидных изменений ни во внутренней, ни во внешней политике страны не случилось. За исключением одного – закон о передаче церковного имущества и монастырей из собственности Сербской православной церкви в собственность государству, выведший на улицы сотни тысяч человек зимой 2020 года, был отменен. Но на этом борьба Джукановича с СПЦ не закончилась. Многие годы пестуемый и лелеемый им проект черногорской автокефалии по главе с Мирашем Дедеичем, в силу тотального его неприятия со стороны населения, продолжал нуждаться в политической поддержке. И вот после смерти предыдущего черногорского митрополита Амфилохия и сербского патриарха Иринея оказалось вакантным место главного черногорского священнослужителя.

Президент Джуканович решил действовать. Его целью было заставить СПЦ отказаться от проведения интронизации в культовом и исторически важном месте – Цетинском монастыре, где захоронены десница Иоанна Крестителя и кусок плащаницы с Гроба Господня. Для этого в маленькое Цетинье, все население которого составляет менее 14 тыс. человек, были стянуты футбольные хулиганы и околокриминальные личности со всей Черногории с одной-единственной целью – сорвать интронизацию нового черногорского митрополита. Накануне мероприятия ими были заблокированы все дороги, ведущие к монастырю, сооружены баррикады и подожжены автомобильные покрышки. В начавшихся столкновениях серьезно пострадали несколько полицейских. Руководство полиции до последнего момента сомневалось, стоит ли начинать противодействовать агрессивно настроенным активистам, тем более что ими открыто руководил советник президента Веселин Вельович. Премьер-министр Кривокапич уже был готов перенести обряд интронизации в Подгорицу, нарушив многовековую традицию. Это было бы воспринято адептами черногорской автокефалии как своя и Джукановича победа.

Решение о проведении интронизации в Цетинье принималось ранним утром, ключевую роль в организации спецоперации сыграл вице-премьер и представитель албанцев Дритан Абазович, курирующий силовиков. Он настоял на задействовании спецназа и вертолета для доставки сербского патриарха и нового митрополита на место. При этом двое летчиков отказались выполнять приказ, сославшись на небезопасность полетов в данное время в этой части страны.

Эта, безусловно, политическая позиция имеет свои корни. Дело в том, что Цетинье как историческая столица Черногории со времен Второй мировой войны считается альтернативным политическим центром страны – в противовес новой коммунистической столице Титограду, нынешней Подгорице, а после и сербско-черногорскому тандему «малой Югославии» времен Слободана Милошевича. Сам Джуканович, как и его клан, родом оттуда. Сложно найти более антисербскую Черногорию, чем в Цетинье, потому накал напряжения там был действительно высоким. Доходило до того, что из разных городов в сторону Цетинья стали выдвигаться прихожане СПЦ, а мэр приморской столицы Будвы Бато Царевич лично возглавил процессию неравнодушных будванцев за рулем бульдозера для расчистки дороги от баррикад.

За три дня до интронизации брат президента Ацо Джуканович, выполняющий функцию кассира семьи, вместе с близкими на бизнес-джете перебрался в Люксембург. Сам президент, до последнего момента находившийся в своей цетинской резиденции, решил также не искушать судьбу и вернуться в Подгорицу.

После завершения мероприятия вице-премьер Абазович заявил о том, что Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича «из фактора стабильности превратилась в организованную криминальную группировку», а успешно проведенная интронизация «похоронила криминальные намерения Джукановича». На фоне таких заявлений можно сделать вывод о том, что власть черногорского лидера переживает свои последние дни. Формально его нынешняя каденция заканчивается в 2022 году. Очевидно, поэтому он крайне заинтересован в провокациях – как это было в июле при голосовании в парламенте за резолюцию по Сребренице, обвиняющей в военных событиях 1995 года исключительно сербов. Тогда ему чуть было не удалось вернуть свое парламентское большинство. Но историю нельзя повернуть назад – когда время пришло, лучше уйти по-хорошему. В ином случае, как это часто бывало на Балканах, от одной искры может возгореться пламя новых войн и трагедий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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