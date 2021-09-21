Президент Черногории выступил с обвинениями в адрес Русской православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович назвал вмешательством во внутренние дела страны реакцию Русской православной церкви (РПЦ) на скандал с интронизацией митрополита Иоанникия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Черногории, которое цитирует «Балканист.ру».

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что попытки черногорского президента сорвать интронизацию митрополита Иоанникия в Цетине являются «позором Черногории». В свою очередь, Джуканович назвал высказывание митрополита Илариона «вмешательством во внутренние дела Черногории и агрессии при помощи РПЦ и Сербской православной церкви (СПЦ)».

Митрополит Иларион со своей стороны пояснил, что РПЦ не может не реагировать на действия, направленные против СПЦ в Черногории. «Мне очень приятно, что передачу «Церковь и мир» смотрят в Черногории, и что лично президент Черногории уделяет такое внимание моим высказываниям по телевидению. Я думаю, что, наблюдая за тем, что происходит, мы комментируем все, что мы видим. Когда мы видим, как в Черногории Патриарх Сербский, митрополит прилетают на вертолете, а перед ними несут щиты, чтобы их не расстреляли снайперы, – то я думаю, что у нас в Русской православной церкви реакция может быть только такой», – сказал он в интервью РИА «Новости» 20 сентября.

4 и 5 сентября противники возведения в сан митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия устроили беспорядки в Цетине, где проходила церемония интронизации. По соображениям безопасности Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю на вертолете. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что за подготовку протестных акций несет ответственность Демократическая партии социалистов Джукановича.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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