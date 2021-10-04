Ответная мера: в России объявлен персоной нон грата македонский дипломат

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, сегодня Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства.

«Данная мера является ответом на принятое в августе с.г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье», – пояснили в МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

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