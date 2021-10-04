Опальный олигарх из России пытается стать политическим беженцем в Черногории

Суд в Подгорице рассмотрит заявление о предоставлении политического убежища в Черногории бывшему владельцу московского Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, который в РФ признан банкротом и обвиняется в совершении тяжкого преступления. Как сообщила РИА «Новости» адвокат бизнесмена Марина Русакова, рассмотрение назначено на 12 ноября.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября по запросу российских правоохранительных органов. Днем ранее стало известно о задержании в Черногории бывшего высокопоставленного российского чиновника – экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на сумму 30 млрд рублей.

Как отмечает портал «Балканист.ру», эти резонансные аресты могут вызвать в Черногории громкий политический скандал. Лидер Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич считает, что необходимо также провести расследование связей Чуяна и Исмаилова с бывшими черногорскими властями и президентом страны Мило Джукановичем.

«Полиция и прокуратура должны, помимо задержания, о котором мы пока оповещены только из СМИ, начать обстоятельное расследование – кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один, и другой, – особенно Исмаилов, – воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем», – сказал Кнежевич.

Как сообщалось ранее, Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после обнаруженных там нарушений. В 2016 году по иску БМ-банка предприниматель был признан банкротом. В марте 2017 года подмосковный арбитраж своим постановлением начал продажу его собственности. В ноябре того же года бизнесмен был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 04.10.21

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