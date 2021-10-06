Хорватия ввела новые правила для въезда россиян

В Хорватии начали действовать упрощенные правила въезда на территорию страны для граждан РФ. Теперь россиянам, привитым от коронавируса вакциной «Спутник V» в последние 365 дней или переболевшим Covid-19, больше не требуется предъявлять результаты ПЦР-анализа или теста на антигены.

От въезжающих в Хорватию граждан РФ потребуется предоставить сертификат о вакцинации или справку с портала «Госуслуги» о перенесенной коронавирусной инфекции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на представительство по туризму Хорватии в России.

Как уточняется, непереболевшие коронавирусом и не прошедшие иммунизацию туристы при въезде в Хорватию должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до проверки, или данные анализа на антигены, проведенного не ранее, чем за 48 часов. Сертификаты и справки должны быть на английском языке с указанием паспортных данных въезжающего.

От тестирования на коронавирус освобождены дети до 12 лет, если у их родителей есть хотя бы один из перечисленных выше документов.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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