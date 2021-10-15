Республика Сербская отказалась участвовать в несостоятельных проектах Боснии и Герцеговины

Власти Республики Сербской не будут разрушать территориальную целостность Боснии и Герцеговины (БиГ), однако намеревается вернуть себе суверенитет, определённый Конституцией БиГ и Дейтонским мирным соглашением. Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик после встречи с министром иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом в Сараево.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская «не будет платить за иллюзии вроде Вооруженных сил БиГ». «Республика Сербская больше не будет участвовать в несостоятельных проектах Вооруженных сил, Высшего судебного и прокурорского совета, системы косвенного налогообложения БиГ. Вот почему мы отзовем своё согласие на всё это», – подчеркнул он.

В то же время Додик сообщил, что на в ходе встречи Линхарт упомянул несколько терминов, в том числе «стабильность» и «единство». «Я считаю, что БиГ стабильна с точки зрения безопасности, и таковой останется в дальнейшем, несмотря на то, что кто-то постоянно рассказывает истории о войне. В БиГ нет единства, но это пустые требования, потому что БиГ никогда не была единой», – сказал он.

В конце сентября Додик уже заявлял, что РС отзовёт своё согласие на создание объединенных Вооруженных сил БиГ и через несколько месяцев может сформировать собственную армию, на которую имеет право, согласно Конституции БиГ.

Напомним, ранее Республика Сербская отменила на своей территории закон Боснии и Герцеговины о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице, который инициировал бывший Верховный представитель международного сообщества по БиГ Валентин Инцко.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 15.10.21

СМИ анонсировали переговоры президентов Сербии и России в Москве. / В Черногорию доставлена партия российского препарата от коронавируса. / Вашингтон назначил нового посла в Сербии: будет бороться с влиянием России и Китая. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»