В Республике Сербской официально отменены боснийские законы об «отрицании геноцида»

Сегодня в Республике Сербской (РС), которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), официально отменено решение бывшего Высокого представителя по БиГ о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида». В то же время на территории сербского энтитета будут наказывать за оскорбление РС и её символов.

Член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик заявил, что «Республика Сербская будет уважать свои законы и не согласна с решением бывшего Высокого представителя в БиГ Валентина Инцко». «Ещё важнее реализация. Конституционный Суд Республики Сербской постановил, что все в порядке, мы согласились с процедурой», цитирует политика «Балканист.ру».

Додик полагает, что эти законы Республики Сербской будут обжалованы в Конституционном суде БиГ, «который по инерции сочтет все, что было принято в Республике Сербской, недействительным». «Но я подчёркиваю, что законы, принятые Народной Скупщиной РС, останутся в силе», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 30 июля 2021 года на внеочередной сессии Народной Скупщины Республики Сербской был принят закон, согласно которому решение Высокого представителя в БиГ о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида» не будет применяться на территории РС. Кроме этого, были внесены дополнения в республиканский Уголовный кодекс, согласно которым за публичное оскорбление РС и её символики, объявление РС «продуктом геноцида», а её народов – «геноцидными» вводится уголовная ответственность.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 13.10.21

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