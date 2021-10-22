Сербия признана лидером в рейтинге балканских государств по негативному отношению к США

В Сербии среди балканских стран зафиксирован самый высокий уровень антипатии к США. Как следует из результатов опроса, проведенного американским институтом социальных исследований Gallup, 47% граждан Сербии негативно настроены по отношению к Соединенным Штатам, и лишь 20% – благосклонно, передает «Балканист.ру».

Согласно итогам исследования, в мире существует всего три страны с таким высоким уровнем неодобрения США: помимо Сербии, это Россия и Бенин.

Мнения жителей Северной Македонии по этому вопросу разделились практически поровну: 38% поддерживают США, 33% настроены против. В Боснии и Герцеговине американскую политику одобряют лишь 28% опрошенных, а доля тех, кто ее осуждает, почти так же высока, как в Сербии – 43%. В Черногории США получили 23% поддержки, неодобрительно о них отозвались 30% респондентов.

В то же время на Балканах больше всего одобряют политику США в самопровозглашенной республике Косово (62%). В Албании взгляды американского правительства разделяют 56% граждан.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 22.10.21

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