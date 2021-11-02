Сербия как разменная карта в политике великих держав

Маленькая Сербия с 7 миллионами населения, урезанная до предела в ходе геополитических потрясений в последние 30 лет, по-прежнему остаётся объектом всемирного внимания и аппетитов великих держав. Почему так происходит и почему Белград вызывает столько ревности и ненависти? Об этом пишет в статье специально для РИА «Новый День» дипломат, эксперт-международник Михаил Плисюк.

Эпоха президента Вучича, великого политика, который вероятно со времён Тито заново осознал значение Сербии на мировой арене, реально открыла новую страницу в судьбе этого балканского государства.

Рядом есть Хорватия и Словения – члены Европейского союза, которые высокомерно смотрят на Белград и неизменно подразумевают, что прежней Югославии больше нет и не будет.

Есть и Косово, псевдообразование-выскочка, возомнившее себя государством. Продукт идиотизма и самоуверенности Тито, который допустил бесконтрольное размножение албанцев на исконной сербской земле. Теперь президент Вучич, обязанный по максимуму соблюдать политкорректность и сдержанность, вынужден разруливать хамство косовских албанцев и сдерживать этнические коллизии при молчаливом попустительстве «гуманного» Запада.

Долго ли это продлится и сколько ещё ждать катастрофы? Косово реально кошмарит Сербию. Это недогоударство, управляемое преступниками и упырями, пытается выжать из Сербии максимум уступок. Слон и Моська в лице Приштины бодаются уже очень долго. Но косовары неизменно пользуются поддержкой Запада из-за пресловутой презумпции виновности сербов. Вряд ли это поможет и вряд ли продлится долго. Кто знает?

Сербия – вечный и фатальный виноватый во всех былых злодействах на Балканах. Все кивают на «живодёра» Милошевича. Он и правда был не очень адекватен. Но только ли он?

Милошевич, при всей его параноидальности и болезненном стремлении подмять Балканы, пробудил худшие эмоции у других энтитетов. Хорваты вспомнили о ненависти к сербам и воспользовались этим по полной. Мусульмане вдруг ополчились на христиан, с которыми они жили вместе веками. Албанцы возненавидели сербов, просто, без различия веры. Черногорцы вдруг «поняли», что они не сербы и вообще не имеют с ними общего…

Как всё это стало возможным? В стране, где все были одним народом и одной нацией?

Балканы – это в значительной степени продукт американских технологий. Под блестящей, «демократической» обёрткой скрыта хищная, прагматичная начинка. Мы с вами, мы здесь, но вы не с Россией.

В Белграде сейчас очень не просто. Вучич должен усидеть на многих стульях и не свалиться. ЕС, США, Россия, Ближний Восток, Китай – везде есть плюсы и минусы, но везде есть подводные камни. Страна активно развивается, но её рвут на части разные контрактеры. И все предлагают «золотые горы», но за лояльность и преданность. Как быть?

К чести Вучича, он пока остаётся на высоте. «Морковка» членства в ЕС, конечно, сладкая, но есть достоинство и гордость. Сербам не стоит объяснять значение слова «гордость» и, тем более, углубляться в вопросы национального достоинства.

Москва – Белград, Михаил Плисюк, дипломат

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