В Болгарии подведены итоги президентских выборов

В Болгарии по итогам второго тура президентских выборов пост главы государства сохранит за собой Румен Радев. По данным избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, за него проголосовали 66,70%.

Политический оппонент Радева Анастас Герджиков набрал 31,82% голосов. Интересно, что в Турции болгарская диаспора поддержала Герджикова, за которого проголосовали 92,28% избирателей. Радев получил всего 7,72% голосов, передает «Балканист.ру».

После Георгия Пырванова Радев станет вторым в истории Болгарии президентом, занимавшим пост главы государства два раза.

Во втором туре президентских выборов Болгарии приняло участие 34,1% избирателей, 1,3% из них проголосовали против обоих кандидатов.

София, служба информации РИА «Новый День»

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