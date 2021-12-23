Президент Черногории анонсировал скорую отставку правительства

Действующее правительство Черногории «не переживет января 2022 года». Об этом заявил президент страны Мило Джуканович. При этом глава государства сослался на соцопрос, согласно которому поддержка гражданами действующего кабинета министров оказалась «на историческом минимуме».

«Последние цифры, которые я видел, говорили примерно о 35% общественной поддержки. Принимая во внимание эти данные, становится ясно, что это правительство зря потратило свое время, и поэтому однозначно остается ожидать, что уже в начале следующего года у нас появится новое», – заявил он, передает «Балканист.ру».

Президент Черногории также опроверг заявление одного из функционеров движения УРА Илира Харашани, который сообщил о возможном формировании при поддержке Запада нового правительства из представителей национальных меньшинств. По словам Джукановича, никто «с международной политической сцены даже не пытался разговаривать с ним об этом». «Это тема, которая определенно разрабатывается во внутренних псевдополитических кругах. В тех кругах, которые последние одно-два десятилетия только и старались свергнуть Демократическую партию социалистов и Мило Джукановича», – заявил президент Черногории.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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