«Визовый» скандал: суд Мельбурна встал на сторону знаменитого сербского теннисиста

Суд Мельбурна отменил решение федерального правительства Австралии об аннулировании визы и депортации из страны сербского теннисиста, лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. В суде приняли во внимание документы спортсмена о медотводе от вакцинации от коронавируса, передает «Балканист.ру».

Джокович прибыл в Австралию пять дней назад на престижный теннисный турнир Australian Open, однако был задержан и помещен в изоляционный карантин в гостинице для беженцев. Власти страны заявили, что спортсмен должен был привиться от коронавируса, хотя несколько участников чемпионата были допущены к соревнованиям с медотводами от прививки.

Между тем, как сообщается, министр внутренних дел Австралии Керрен Эндрюс, вопреки решению суда, вправе настоять на депортации сербского теннисиста, который является 9-кратным победителем Australian Open.

Мельбурн, служба информации РИА «Новый День»

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