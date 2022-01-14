Джоковичу грозит депортация: министр Австралии аннулировал визу спортсмена

Министр по делам миграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира Новака Джоковича. Визу теннисиста аннулировали. Адвокаты спортсмена намерены подать в суд.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии со ст. 133 C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и порядка на основании того, что это отвечало общественным интересам», – заявил министр.

Согласно решению главы ведомства, Джоковичу придется покинуть страну в ближайшее время. Помимо этого, теннисисту на три года будет запрещен въезд на территорию Австралии.

Виза Джоковича была аннулирована повторно. Первое решение ранее отменил суд Мельбурна. Спортсмена поместили в изоляцию после прилета в Австралию, так как у него не было прививки от коронавируса. Предполагается, что теннисист предоставил недостоверную информацию в анкете на выдачу визы. За это Джоковичу может грозить лишение свободы.

В свою очередь адвокаты спортсмена намерены обратиться в суд и настаивают на рассмотрении дела в кратчайшие сроки, чтобы серб смог выступить на Australian Open.

Мельбурн, Зоя Осколкова

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