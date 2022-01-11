Босния и Герцеговина направила ноту протеста посольствам России, Сербии и Китая

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович направила ноты протеста в адрес посольств России, Китая и Сербии. Поводом стало присутствие дипломатов этих стран на праздновании Дня Республики Сербской (РС) в Баня-Луке, передает «Балканист.ру».

В своей ноте Туркович указала, что Конституционный суд БиГ признал празднование дня РС неконституционным. Ссылаясь на решение суда, Туркович заявила, что «в этом отношении МИД БиГ выражает протест против присутствия представителей посольств России, Китая и Сербии на церемониях празднования 8 и 9 января в Баня-Луке».

По мнению министра, это событие демонстрирует «неуважение к институтам Боснии и Герцеговины» и является «актом грубого вмешательства во внутренние дела страны».

В ноте также заявлено, что МИД вынужден решительно осудить поведение, которое «может нарушить дружеские отношения между государствами», и просит посольства России, Китая и Сербии в Сараево проинформировать об этом министерства иностранных дел своих стран.

Как отмечает издание, когда Конституционный суд БиГ постановил, что празднование Дня Республики Сербской 9 января является неконституционным, 25 сентября 2016 года в Республике Сербской был созван референдум, на котором граждане заявили о своей поддержке празднования Дня РС в указанную дату.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»