«Неприемлемое влияние»: посольство США недовольно назначением протоиерея Сербской церкви в черногорский университет

Американское посольство в Подгорице выразило обеспокоенность назначением доктора богословских наук, протоиерея Сербской православной церкви профессора Николы Мароевича в управляющий комитет университета Черногории, передает «Балканист.ру».

В диппредставительстве США заявили, что «во имя прогресса гражданского общества в Черногории независимые институты, которые служат интересам общественности, не должны находиться под неприемлемым влиянием какой бы то ни было религиозной общины».

Примечательно, что протоиерей СПЦ был назначен по предложению министра просвещения, науки культуры и спорта Черногории Весны Братич. Его кандидатуру мэр Никшича Марко Ковачевич, назвав священника «одним из выдающихся интеллектуалов Черногории».

Комментируя эту ситуацию, известный черногорский журналист Игорь Дамьянович обратил внимание, что в США церемония инаугурации президента проходит при участии католического священника, а действующий глава государства Джо Байден принёс присягу на семейной Библии. «[Вице-президент США] Камала Харрис присягала на двух Библиях. Назначение профессора Мароевича вызвало ожидаемое раздражение у охранителей арийской чистоты черногорских институтов. Они продолжают тенденцию нормализации риторики ненависти, клеймения и лишения черногорских граждан сербской национальности прав», – подчеркнул Дамьянович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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