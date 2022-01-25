Северная Македония готова подключиться к украинской спецоперации НАТО

Армия Северной Македонии готова по требованию Североатлантического альянса принять непосредственное участие в возможном конфликте между Украиной и Россией. Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровска.

«Северная Македония выступает за дипломатическое решение спора между Украиной и Россией, но готова вступить в возможный конфликт, если этого потребует НАТО», – цитирует ее заявление «Балканист.ру».

Министр пояснила, что такой шаг возможен только с согласия президента страны Стево Пендаровского.

По ее словам, сейчас вооруженные силы Северной Македонии анализируют возможность вступления в потенциальный конфликт на Украине, однако решение о возможном участии в нем еще не принято.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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