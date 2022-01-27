«Таких ожиданий нет»: Болгария не планирует участие в украинской спецоперации НАТО

Болгарские вооруженные силы не присоединятся к украинской спецоперации НАТО без соответствующего решения парламента страны. Об этом заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, выступая на внеочередной парламентской сессии при обсуждении кризиса в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, если это решение не будет одобрено в Народном собрании. Таких ожиданий нет», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

По его словам, София не планирует отправлять войска в военные формирования за пределами страны, однако в самой Болгарии появится специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев.

В свою очередь, премьер-министр страны Кирил Петков отметил, что наивысшим приоритетом болгарского правительства является деэскалация напряженности между НАТО и Россией.

Ранее о готовности отозвать хорватских военнослужащих из сил НАТО, дислоцированных в Восточной Европе, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. При этом глава Минобороны Северной Македонии Славянка Петровска сообщила, что македонская армия может принять участие в потенциальном конфликте, если этого попросит Североатлантический альянс.

София, служба информации РИА «Новый День»

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