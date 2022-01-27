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Четверг, 27 января 2022, 18:03 мск

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В МИД Сербии назвали катастрофой эскалацию украинского конфликта

Фото: официальный сайт президента Сербии

Эскалация конфликта вокруг Украины стала бы катастрофой для Европы и славянских государств. Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Неманя Старович. По его словам, проблема заключается в очень острой риторике, которая сопровождается определенными шагами, что создает ощущение того, что эскалация более широкого масштаба неизбежна.

При этом Старович обратил внимание, что сложившиеся в обществе представления часто влияют на реальную ситуацию, и в таком случае возможны случаи «самоисполняющегося пророчества», при котором обострение риторики может привести к эскалации конфликта. Однако объективный анализ ситуации подтверждает, что вооруженного столкновения между Украиной и Россией опасаться не стоит, отметил представитель МИД Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Надеюсь, что этого не будет, что разум возьмет верх. Надеюсь, что интенсивная дипломатическая деятельность принесет свои плоды. Мы видим активный обмен различными посланиями, диалог, который происходит на уровне Москва-Вашингтон, Российская Федерация-НАТО, запланированы встречи в так называемом нормандском формате, который, помимо Москвы и Киева, включает Париж и Берлин. Я верю, что дипломатия продемонстрирует всю свою силу в ближайшие дни», – сказал госсекретарь сербского МИД.

Старович также подчеркнул, что Белград призывает к мирному решению разногласий, и считает, что серьезная эскалация конфликта была бы катастрофой, так как речь идёт о двух дружественных и братских Сербии славянских народах.

«Мы никоим образом не являемся частью политического конфликта между Россией и Украиной. Мы не будем частью проблемы. Если есть хотя бы малейшее пространство для участия в решении проблемы, мы готовы к чему-то подобному», – пояснил госсекретарь МИД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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