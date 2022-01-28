Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа

На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина, которые пройдут на следующей неделе, одной из главных тем станет увеличение поставок российского газа.

«Хотелось бы увеличить количество газа, поставляемого в Венгрию согласно новым долгосрочным контрактам», – сказал Орбан, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что накануне вице-премьер РФ Александр Новак отметил по итогам телефонного разговора с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что в 2021 году Россия сохранила объемы поставок газа венгерским потребителям на уровне 5,9 млрд кубометров.

Ранее Сийярто заявил, что Орбан планирует посетить Россию 1 февраля. 1 октября 2021 года российская компания «Газпром» начала поставлять газ в Венгрию через газопровод «Турецкий поток». 27 сентября венгерская компания MVM CEEnergy Ltd подписала с «Газпромом» договор на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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