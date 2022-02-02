Новак Джокович рискует пропустить еще один престижный теннисный турнир

Сербский теннисист Новак Джокович, которого не пустили на Открытый чемпионат Австралии, рискует пропустить еще один престижный турнир Большого шлема – «Ролан Гаррос». Правительство Франции сократило срок действия сертификатов о выздоровлении после заражения коронавирусом с полугода до четырех месяцев, передает «Балканист.ру».

Турнир «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня. Участие Джоковича под большим вопросом, так как свой медотвод он получил 16 декабря в Сербии. Во Франции действие сертификата сербского теннисиста закончится не 16 июня, а в середине апреля.

20-кратному победителю турниров «Большого шлема» придется либо делать прививку от ковида, либо еще раз переболеть.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»