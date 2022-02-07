«Что важнее национальных интересов?» Спикер парламента Сербии оценил договоренности с Китаем о свободной торговле

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич раскритиковал противников соглашения Белграда и Пекина о свободной торговле, которые, по его словам, действуют вразрез с интересами собственного народа. Политик, занимавший ранее пост министра иностранных дел Сербии, подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является принципиальным.

«В наше время необходимо иметь четкую позицию. И я открыто говорю, что те, кто работает против сотрудничества Сербии с Китаем или Россией, выступают против интересов сербского народа и сербского государства в целом», – заявил Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента обратил внимание, что Москва и Пекин поддерживают Белград в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Сербии в Совете безопасности ООН. Позиция РФ и КНР помогла Белграду добиться 18 отзывов признаний независимости самопровозглашенной республики Косово.

«Ради чего мы должны портить с ними отношения или ссориться? Пусть нам объяснят, что важнее наших национальных интересов», – указал Дачич.

Политик обратил внимание, что любая страна была бы рада иметь соглашения с такими влиятельными государствами. «У нас есть (соглашение о свободной торговле) с Россией, всем Евросоюзом, Турцией. Пик сотрудничества – это договоренности о стратегическом партнерстве, отмене виз и свободной торговле», – подчеркнул он, добавив, что Сербии необходимы надежные партнеры, «к которым можно обратиться за помощью одним телефонным звонком».

На днях президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил, что соглашение о свободной торговле с КНР будет подписано до конца текущего года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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