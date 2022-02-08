Спикер парламента Черногории отправлен в отставку

Спикер черногорского парламента Алекса Бечич отстранен от должности. Его отставку поддержали 43 депутата Скупщины, против были 36, передает «Балканист.ру».

Инициативу об отставке Бечича в парламент представили оппозиции, близкие режиму президента страны Мило Джукановича, а также партии, представляющие интересы национальных меньшинств.

Представитель «Демократической Черногории» Момо Копривица заявил, что цель оппозиции – сформировать правительство национального меньшинства. «Это пересмотр народного волеизъявления (парламентских выборов 30 августа)», – констатировал политик, призвав граждан к протестам.

Депутат парламентского клуба «Чёрное на белое» из рядов гражданского движения УРА Милош Конатар подтвердил, что приоритетом их движения является скорейшее формирование нового кабинета министров. «Если мы не получим поддержку, тогда начнём готовиться к выборам», – сообщил парламентарий.

Ранее парламент Черногории проголосовал за отставку правительства страны во главе с Здравко Кривокапичем. Решение поддержали 43 депутата, против были только 11.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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