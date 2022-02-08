«Балканский поток» спас Венгрию и Сербию от энергетического кризиса

Сербия и Венгрия избежали энергетического кризиса благодаря трубопроводу «Балканский поток». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто по итогам переговоров в Белграде с главой сербского МИД Николой Селаковичем.

«Если бы у нас не было энергетического сотрудничества между Венгрией и Сербией, сегодня бы мы стали жертвами энергетического кризиса, с которым сталкивается западная часть Европы… Если бы мы поддались угрозам санкций, если бы мы не защищали собственные национальные интересы и не построили этот газопровод [«Балканский поток»], сейчас бы мы столкнулись с огромными проблемами в вопросе снабжения газом», – сказал Сийярто, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД Венгрии уточнил, что с октября 2021 года между странами налажены поставки больших объемов газа. «По этой линии прошло свыше 700 млн кубометров, по необходимости [он проходил и] в другом направлении», – сказал он.

Стоит отметить, что 1 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с венгерским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Будапешт покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Ранее глава Сербии Александр Вучич по итогам встречи с российским лидером, прошедшей 25 ноября в Сочи, сообщил, что до конца отопительного сезона Белград будет закупать топливо из РФ по «невероятной» цене в 270 долларов за тысячу кубометров. Сербия дала старт работе газопровода «Балканский поток» (участку «Турецкого потока») 1 января 2021 года. Минувшей осенью российский «Газпром» начал поставлять по этому трубопроводу газ в Венгрию в рамках долгосрочного контракта.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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