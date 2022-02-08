российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 февраля 2022, 15:57 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

«Балканский поток» спас Венгрию и Сербию от энергетического кризиса

Сербия и Венгрия избежали энергетического кризиса благодаря трубопроводу «Балканский поток». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто по итогам переговоров в Белграде с главой сербского МИД Николой Селаковичем.

«Если бы у нас не было энергетического сотрудничества между Венгрией и Сербией, сегодня бы мы стали жертвами энергетического кризиса, с которым сталкивается западная часть Европы… Если бы мы поддались угрозам санкций, если бы мы не защищали собственные национальные интересы и не построили этот газопровод [«Балканский поток»], сейчас бы мы столкнулись с огромными проблемами в вопросе снабжения газом», – сказал Сийярто, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД Венгрии уточнил, что с октября 2021 года между странами налажены поставки больших объемов газа. «По этой линии прошло свыше 700 млн кубометров, по необходимости [он проходил и] в другом направлении», – сказал он.

Стоит отметить, что 1 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с венгерским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Будапешт покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Ранее глава Сербии Александр Вучич по итогам встречи с российским лидером, прошедшей 25 ноября в Сочи, сообщил, что до конца отопительного сезона Белград будет закупать топливо из РФ по «невероятной» цене в 270 долларов за тысячу кубометров. Сербия дала старт работе газопровода «Балканский поток» (участку «Турецкого потока») 1 января 2021 года. Минувшей осенью российский «Газпром» начал поставлять по этому трубопроводу газ в Венгрию в рамках долгосрочного контракта.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Макрон заявил о деэскалации ситуации на Украине своим визитом / В Сербию доставлена первая партия новейшего препарата против коронавируса / Спикер парламента Черногории отправлен в отставку / «Что важнее национальных интересов?» Спикер парламента Сербии оценил договоренности с Китаем о свободной торговле / В Британии проработавший более тысячи лет паб закрылся из-за пандемии / В Сербии откроется центр Всемирного экономического форума / МИД РФ призвал Запад прекратить антироссийскую истерию / Киев падет за 72 часа: западные СМИ организовали новую атаку против «агрессии» России с «вторжением» на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Экономика, Европа, Нефть и газ, Сербия,