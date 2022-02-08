Вашингтон готовит для Черногории украинский сценарий

Вашингтон готовит Черногорию к повторению украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства в Черногории в ответ на заявления посла США в Подгорице Джуди Райзинг-Райнке, которая опубликовала очередной «русофобский опус», подчеркивая важность Черногории в противостоянии «российской агрессии».

«Мы вынуждены ответить, переведя с американского на язык правды. Интересно слышать тезис «дипломатия выше войны» от представителя страны, которая давно утратила дипломатические навыки и стала чемпионом в развязывании военных конфликтов», – цитирует «Балканист.ру» заявление посольства РФ в Черногории.

Российские дипломаты обратили внимание, что Вашингтон, руководствуясь представлениями о собственной исключительности, неоднократно нарушал суверенитет и территориальную целостность государств, оставляя после себя разруху и хаос. «Только во время прямых военных действий, которые США вели в 2001 году на территориях Афганистана, Пакистана, Ирака, Ливии, Йемена, Сомали и Сирии, погибло около миллиона человек (включая гражданское население), а свыше 38 миллионов стали беженцами», – констатировали в посольстве РФ.

В заявлении также отмечается, что сегодня мало, кто питает иллюзии насчет благочестивых оборонных намерений НАТО. «Трудно поверить, что Альянс бомбил Югославию в 1999 году в целях обороны. Эта противозаконная агрессия, вероятно, стала первой претензией НАТО на роль мирового жандарма. Судя по нашим связям в черногорском обществе, тут хорошо помнят те бомбардировки и детские жертвы в [селении] Мурино», – подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также особо отметили, что в настоящее время Вашингтон продолжает деструктивную политику, нагнетая истерию вокруг фиктивного вторжения России на Украину. «Таких планов у России даже не было. Попытки говорить с Россией на языке шантажа не приблизят американцев к достижению желаемых целей. Подгорице, которую США так упорно призывают бороться с выдуманной российской агрессией, стоит иметь в виду, что многие сценарии, которые Штаты опробовали на украинском полигоне, уже перенесены в Черногорию», – предупреждает диппредставительство РФ.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»